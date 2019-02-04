Ученым удалось снять на видео новорожденного детеныша горбатого кита 4.02.2019, 15:29

Китенок родился за 20 минут до начала съемки.

Американский ученый Ларс Бейдер снял на видео новорожденного детеныша горбатого кита. Bозраст китенка составлял примерно 20 минут, пишет «Зеркало недели».

По словам Бейдера, он снимал горбатых китов у побережья острова Мауи, когда ему позвонил один из местных операторов туров по наблюдению за китами и рассказал о том, что группа заметила какую-то активность в воде и большое количество крови. Когда Бейдер добрался до места событий, он увидел китенка с матерью — ученый отметил, что его плавники выглядели мягкими, а у матери все еще было родовое кровотечение, так что детеныш, по-видимому, родился не более чем за 20 минут до этого.

Горбатые киты встречаются по всему Мировому океану. Их относят к благополучным видам, которые вызывают наименьшие опасения. После запрета промысла этих китов в середине XX века их популяция восстановилась.