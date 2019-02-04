В Гродно закрылся музей Василя Быкова

В Гродно закрылся музей Василя Быкова2
- 4.02.2019, 23:01
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Экспозиция переезжает в музей Богдановича.
Музей Василя Быкова на улице Советской в Гродно закрылся. Богатая экспозиция переезжает в музей Максима Богдановича, сообщает hrodna.life.
Музей просуществовал около 20 лет. Он размещался в комнате площадью 15 квадратных метров. Сообщается, что посетителей здесь было немного, поскольку о музее почти никто не знал и популяризацией никто не занимался.
Между тем, в музее хранятся большая коллекция книг Василя Быкова, личные вещи писателя, редкие снимки и прочее.
Бывший бухгалтер музея Евгения Богданова говорит, что учреждению не было чем платить аренду и коммунальные услуги. В месяц их выходило 90 рублей. "Мы ходили в исполкомы за помощью, но ничего не добились", — поясняет она.
Планируется, что в музее Максима Богдановича экспозиция, посвященная Василю Быкову, откроется весной.