закрыть
7 февраля 2019, четверг, 10:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Александра Романовская выиграла золото на ЧМ по фристайлу

1
  • 7.02.2019, 9:06
Александра Романовская

В суперфинале белоруска победила соперниц из России и Китая.

Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике, который проходит в Дир-Вэлли (США), сообщает tut.by.

Днем ранее в квалификации Александра Романовская показала 6-й результат (75,60).

Финальная стадия, куда пробились 12 лучших, состояла из двух этапов.

Александра Романовская стала лучшей по итогам первого раунда (103,11), а затем ей не было равных (113,18) и в суперфинале, куда пробились 6 лучших.

Серебро — у россиянки Любови Никитиной (89,88), бронза — у китаянки Сю Ментао (89,88).

Это первая медаль Александры Романовской на чемпионатах мира. Прежде она дважды становилась победительницей юниорских первенств планеты.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 белоруска Анна Гуськова пропускает чемпионат мира из-за травмы.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир в квалификации чемпионата мира в Дир-Вэлли также был 6-м (114,60). Однако в финальной стадии завершил выступление уже после первого этапа, получив оценку 114,93 балла и остановившись на 8-й итоговой позиции.

А шестерка лучших продолжила борьбу за награды. Золото завоевал россиянин Максим Буров, получивший очень высокую оценку 130,09 балла, серебро — у украинца Александра Абраменко (126,24), бронза — у швейцарца Ноа Рота (125,22).

Еще два белоруса не смогли преодолеть квалификационный барьер. Дмитрий Мазуркевич (93,55) занял 16-е место, бронзовый призер ЧМ-2015 Максим Густик (79,74) — 20-е среди 25 участников.

Помимо наград в индивидуальных состязаниях, в ночь на 8 февраля лыжные акробаты разыграют также медали ЧМ в командном турнире.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип