Александра Романовская выиграла золото на ЧМ по фристайлу 1 7.02.2019, 9:06

Александра Романовская

В суперфинале белоруска победила соперниц из России и Китая.

Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золото чемпионата мира в лыжной акробатике, который проходит в Дир-Вэлли (США), сообщает tut.by.

Днем ранее в квалификации Александра Романовская показала 6-й результат (75,60).

Финальная стадия, куда пробились 12 лучших, состояла из двух этапов.

Александра Романовская стала лучшей по итогам первого раунда (103,11), а затем ей не было равных (113,18) и в суперфинале, куда пробились 6 лучших.

Серебро — у россиянки Любови Никитиной (89,88), бронза — у китаянки Сю Ментао (89,88).

Это первая медаль Александры Романовской на чемпионатах мира. Прежде она дважды становилась победительницей юниорских первенств планеты.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 белоруска Анна Гуськова пропускает чемпионат мира из-за травмы.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир в квалификации чемпионата мира в Дир-Вэлли также был 6-м (114,60). Однако в финальной стадии завершил выступление уже после первого этапа, получив оценку 114,93 балла и остановившись на 8-й итоговой позиции.

А шестерка лучших продолжила борьбу за награды. Золото завоевал россиянин Максим Буров, получивший очень высокую оценку 130,09 балла, серебро — у украинца Александра Абраменко (126,24), бронза — у швейцарца Ноа Рота (125,22).

Еще два белоруса не смогли преодолеть квалификационный барьер. Дмитрий Мазуркевич (93,55) занял 16-е место, бронзовый призер ЧМ-2015 Максим Густик (79,74) — 20-е среди 25 участников.

Помимо наград в индивидуальных состязаниях, в ночь на 8 февраля лыжные акробаты разыграют также медали ЧМ в командном турнире.