Семь самых впечатляющих аттракционов в мире 1 7.02.2019, 9:14

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На что способны люди ради адреналина.

Американские горки и прыжки с парашютом, похоже, остались в далеком прошлом, ведь по всему миру можно найти массу впечатляющих аттракционов: катание на подводном скутере, визит в «Горло Дьявола» или прыжок прямо в жерло вулкана, пишет bigpicture.ru.

1. Визит в «Горло Дьявола»

Посетители национального парка Игуасу в Южной Америке могут взирать на роскошные водопады не только со смотровых площадок, но и отправиться в самое «пекло» природной стихии. Маршрут скоростной гонки на катерах проложен таким образом, что сухим из воды выйти не удастся никому. Катер подходит рискованно близко к самой глубокой части водопада — «Горлу Дьявола». Вода обрушивается на участников гонки с высоты от 60 до 82 метров, а в секунду река Игуасу извергает большие объемы воды, чем Ниагарский водопад и водопад Виктория вместе взятые. Но какой же дикий восторг испытывают те, кто прошел через испытание! Надо заметить, что среди участников можно увидеть не только мужчин «в самом расцвете сил», но и женщин, и пожилые пары.

2. Прыжок в бездну

Самый высокий мост в Африке и один из трех самых высоких в мире давно стал излюбленным местом банджи-джамперов со всего мира. Высота моста «Блоукранс» от поверхности воды составляет 216 метров. Прямо на нем расположен аттракцион Bundgy jump. За 20 долларов любой желающий может «сброситься» вниз. Организаторы гарантируют абсолютную безопасность — за всё время существования аттракциона с 1990 года ни один из участников не был травмирован. Скорость к концу «падения» достигает 220 метров в секунду. Всего за 7 секунд (таково время полета) можно получить впечатления, которые точно не забудутся до конца жизни. Кстати, в Чили экстремалы-джамперы прыгают в жерло раскаленного вулкана, но решиться на это можно, пожалуй, только после того, как все мосты, дамбы, небоскребы и башни в мире «покорены».

3. Погружение на скутере

Увидеть красоту подводного мира Карибского моря можно не только во время дайвинг-погружения или путешествия на подводной лодке со стеклянным дном. Сегодня туристам, посещающим мексиканский Канкун, предлагается аттракцион на подводных скутерах. В необычное транспортное средство вмонтировано нечто, напоминающее водолазный шлем — именно он позволяет дышать во время погружения. Стоит удовольствие ни много ни мало — 75 долларов. Продолжительность аттракциона — 35 минут, а максимальное количество участников — 20 человек, при этом каждый обязан указать свои «болячки» в медицинской карте и пройти инструктаж по управлению подводным скутером. Детям до 12 лет участие в скутер-погружении запрещено.

4. Зорбинг

Гостям многих новозеландских городов предлагается модное сегодня развлечение — зорбинг. Участник аттракциона размещается в специальном шаре (зорбе), который сталкивают с горы. Диаметр шара — чуть больше 3 метров, вес — порядка 70 килограммов. Не трудно предположить, какие эмоции испытывает человек, находящийся внутри прозрачного шара, движущегося с огромной скоростью и подпрыгивающего на каждой кочке. Для полноты ощущений в зорб иногда добавляется вода: захлебнуться не получится, но освежиться — легко. Зорбонавты проходят жесткий отбор: вес — не более 130 килограммов и обязательное отсутствие медицинских противопоказаний, список которых достаточно широк. Стоит ли говорить, что «принявшие на грудь» граждане к дистанции не допускаются. А вот прокатиться в зорбе с друзьями — это пожалуйста. Стоимость поездки начинается от 49 долларов и варьируется в зависимости от количества человек, роста зорбонавта и наличия в шаре воды.

5. Прогулка по карнизу

В Новой Зеландии, похоже, вообще очень много аттракционов для тех, кто ищет новых ощущений. Например, одним из самых захватывающих развлечений в Окленде является прогулка по узкому кольцу, опоясывающему башню Sky Tower на высоте 192 метров над землей. Ширина «карниза» — чуть больше метра, никаких перил или ограждений. Добавляют уверенности участникам аттракциона трос, надежно соединяющий тело с верхней опорой над дорожкой, и оптимистичный инструктор, ловко балансирующий на металлической ленте-«карнизе». За возможность получить незабываемые впечатления придется заплатить 145 долларов. Желающих — хоть отбавляй!

6. «Шотовер Джет»

А в новозеландском городе Квинстауне самым популярным аттракционом является скоростной проход на катере по узкой и опасной горной реке. Каменистое дно, пороги, резкие повороты, нависающие скалы и мелководье (на некоторых участках маршрута глубина не превышает 10 сантиметров) — всё это усиливает ощущения от экстремального аттракциона «Шотовер Джет». Добавляет напряженности вертолет, с высоты контролирующий успешность прохождения маршрута. Финальную точку водитель катера ставит в конце маршрута, резко разворачивая катер на 360 градусов.

7. Свободный полет

«Почему люди не летают?» Еще как летают! Всю остроту ощущений свободного полета могут испытать участники аттракциона, организованного в Швейцарии на курорте Хох-Ибриг. Именно там расположена канатная дорога Sternensauser, которая представляет собой натянутый на высоте 75 метров над землей кабель. Мечтающие о быстром спуске в подвесной кабинке будут шокированы: во время «полета» их защитит только шлем и ремни безопасности. Участник движется со скоростью 70-90 километров в час, увлекаемый к конечной точке маршрута весом собственного тела. Кстати, те, чей вес превышает 125 килограмм, поучаствовать в аттракционе не смогут, впрочем, как и дети до 9 лет. А вот если вы весите больше 30 килограмм и обладаете ростом не ниже 130 сантиметров, добро пожаловать! Стоимость поездки — 78 долларов.