Спецжировки для «тунеядцев» 11 Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

8.02.2019, 11:09

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Что стоит за «последним китайским предупреждением» властей?

А вы доказали, что не «тунеядец»? Если нет, то у вас есть еще целый месяц. Жировки по специальным завышенным тарифам для «тунеядцев» придут не в феврале, а в марте. То есть за это время «незанятые в экономике» люди могут доказать, что они не «тунеядцы». И если уж за этот месяц «тунеядцы» этого не сделают, то им мало не покажется. Вот тогда они почувствуют всю мощь новых жировок. Просто подарок с барского плеча. Это же целый месяц «тунеядцы» могут не платить по завышенным тарифам. Главное только, чтобы не было, как в том последнем китайском предупреждении.

В 1950-1960-х гг. во время Тайваньского кризиса возникло выражение "последнее китайское предупреждение". Тогда конфликт возник между Китаем и США. И последние довольно часто нарушали воздушное и водное пространства. В ответ Китай высылал предупреждения. Причем очень много предупреждений. 643 китайских предупреждения. 917 китайских предупреждений. Но дальше этого Китай не шел. На этом все действия Поднебесной защитить свое пространство заканчивались. Зато появилось выражение "последнее китайское предупреждение".

Белорусские власти пошли просто на беспрецедентный шаг. Представляете, они позволили людям еще целый месяц доказывать, что они не «тунеядцы». Пока что людей, «незанятых в экономике», только предупредят об этом в жировках. А вот начислять по полному тарифу не будут. И только когда «тунеядец» не сможет доказать, что он не «тунеядец», то тогда ему посчитают по полной и за январь, и за февраль.

В 2017-ом году белорусы вышли протестовать против декрета о «тунеядцых». Может быть, власти просто боятся повторения тех событий? Поэтому и переносят начисления за коммуналку по полной на целый месяц. Интересно, придется «тунеядцам» оплачивать в марте по полной? Или снова спецжировки для «тунеядцев» перенесут еще на месяц. И будет тогда последнее чиновничье предупреждение.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»