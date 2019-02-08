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В Москве пассажирский самолет врезался в фонарный столб

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  • 8.02.2019, 11:38
  • 2,843
Фото: ren.tv

Причина аварии устанавливается.

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"Самолет столкнулся с мачтой городского освещения. По данному факту Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России проводит доследственную проверку", - сообщила Марковец.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.


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