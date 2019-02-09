Синоптики рассказали о погоде в воскресенье 9.02.2019, 12:05

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 10 февраля.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, по востоку при прояснениях - до 8 градусов ниже нуля, днем будет до плюс 6 градусов.