С чем вернется Лукашенко из Сочи? 20 9.02.2019, 12:27

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Фото: ТАСС

Вероятно, ни с чем.

13 февраля в Сочи должна состояться очередная встреча правителей Беларуси и России.

Белорусско-российская группа по интеграции, созданная по решению Александра Лукашенко и Владимира Путина, должна выработать совместную программу действий.

Комиссия создавалась для выработки общего видения взаимоотношений между Беларусью и Россией на фоне относительно неудачных переговоров во второй половине 2018 года. Что реально ей под силу сайт zautra.by спросил у политолога Андрея Казакевича.

- Какие у этой комиссии полномочия, смогут ли ее предложения или решения быть претворены в жизнь?

— Не думаю, что у комиссии будут какие-то полномочия, ее функция, скорее, техническая – проводить консультации, собирать информацию, более глубоко прорабатывать вопросы, существующие в двухсторонних отношениях. А решения будут приниматься на уровне руководства двух стран.

- Формально уже многие годы существует союзное государство, где есть союзные органы и структуры, которые и раньше должны были заниматься этими вопросами. Почему это не произошло?

— Союзное государство фактически не действует. Оно создавалось в тот момент, когда прорабатывались различные варианты очень тесной интеграции Беларуси и России. Тогда был слабый Ельцин и сильный Лукашенко, но уже давно все эти схемы являются нерабочими. Сейчас имеется определенный набор направлений, по которым действует союзное государство, например, сотрудничество в области образования, техники, по отдельным программам, которые утверждаются двумя сторонами.

Но в целом каким-то субъектом в принятии решений союзное государство и его структуры не являются. Двусторонние отношения между Беларусью и Россией, в основном, организуются на переговорах и на контактах между должностными лицами Беларуси и России без серьезного использования таких структур, как союзное государство.

- Зачем сегодня нужно союзное государство, если Беларусь и Россия входят в Евразийский экономический союз?

— Особой функциональности в его существовании нет. Белорусская сторона с удовольствием пересмотрела бы этот договор, внесла бы корректировки. Но для России важно сохранять этот формат, который позволяет более тесно привязывать Беларусь к России. Для России стратегически выгодно сохранять такие дополнительные форматы, структуры и институты, чтобы иметь больше возможностей для воздействия, для политической игры при взаимодействии с Беларусью.

- Белорусский посол в России Владимир Семашко почти на сто процентов убежден, что 13 февраля на встрече Лукашенко и Путина будет найдено решение важных спорных вопросов. Насколько оправдан оптимизм белорусского дипломата?

— Это сложно оценить. У него значительно больше информации, чем можно найти в открытых источниках. Возможно, действительно есть прогресс и подвижки в нахождении компромисса во взаимодействии между двумя странами. Но если анализировать эту ситуацию, исходя из истории двусторонних отношений последних двух лет, то максимум, что может быть достигнуто в данном случае, это, скорее, краткосрочный компромисс – снять наиболее острые вопросы, возможно, некоторые вопросы отложить на более длительную перспективу. То, что в результате этой встречи будут сняты все проблемы, думаю, маловероятно.