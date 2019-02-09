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Видеофакт: Напечатанный на 3D-принтере робот научился кататься на коньках

  • 9.02.2019, 13:10

Разработчики считают, что скоро роботов можно будет собирать, как конструктор LEGO.

Собранный из напечатанных на 3D-принтере модулей робот научился кататься на коньках.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

"Вы когда-нибудь видели такого профессионала в катании на коньках? Ученые рассказали о том, как лезвие конька ведет себя на льду, а этот умный парень разобрался с остальным!" – говорится в сообщении.

Разработчики считают, что скоро роботов можно будет собирать легко, как конструктор LEGO и обходиться без программирования.

По их мнению, такого рода роботы в будущем могут быть использованы для доставки, помощи людям и поисковых миссий.


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