Арина Соболенко: У Серены Уильямс позаимствовала бы спокойствие, наглость и уверенность 9.02.2019, 22:34

Белоруска рассказала, льстит ли ей сравнение с американками Сереной и Винус Уильямс по силе ударов.

«Никогда не говорила, что Мария Шарапова — мой кумир. Просто в детстве мне нравилось смотреть, как она играет. Также мне всегда импонировал стиль Серены Уильямс и Вики Азаренко, их характеры. Конечно, сравнение с сестрами Уильямс по силе ударов очень приятно. Все же Серена в лучшие годы была абсолютно непобедимой. Разве не может не радовать сравнение с такой спортсменкой?

Позаимствовала бы у Серены спокойствие, наглость и уверенность. Она умеет в нужный момент собраться, взять и забрать свое. У меня тоже есть эти качества, но они не так сильно развиты, как у Уильямс», — приводит слова Арины Соболенко «Чемпионат».