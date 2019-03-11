Расставание с долларом: что белорусы в феврале делали в обменниках? 4 11.03.2019, 10:47

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Фото: Reuters

Объем чистой продажи валюты вырос на 47,7%.

Тридцать седьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в феврале чистую продажу наличной валюты граждане увеличили почти наполовину, согласно материалам Нацбанка, сообщает tut.by.

В феврале граждане сдали на 2,7% меньше валюты, чем в январе, — 547,8 млн долларов. Покупка упала на 11,3% — до 427,1 млн долларов.

Объем чистой продажи валюты в феврале вырос на 47,7%, до 120,7 млн долларов.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам двух месяцев на 61,7 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), по итогам двух месяцев покупка на 115,7 млн долларов превысила продажу.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, которые в декабре превысили 1000 рублей, но в январе снова опустились. МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.