Экономисты: Лукашенко и правительство живут в паралелльных мирах 10 12.03.2019, 14:18

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Почему новая цифра от диктатора не будет достигнута.

Совет министров принял финансовую программу республиканского бюджета на ближайшие три года, которая противоречит установке руководителя страны, пишет udf.by.

Согласно ей рост белорусской экономики запланирован в 2019 году на уровне 2,1%, в 2020-м – 2,5%, в 2021-м — 2,8%.

Еще один любопытный прогноз: в конце 2021 года доллар будет стоить Br2,3861. Согласно этому курсу ВВП страны вырастет за три года с $ 59 млрд до $ 67 млрд.

Но год назад Лукашенко потребовал, чтобы к 2025 году валовый внутренний продукт (ВВП) составил не меньше $ 100 млрд.:

«Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания… Чтобы внешние факторы влияли на нас минимально».

Почему планы правительства не стыкуются с этим указанием?

«Любовь к круглым цифрам у нас неискоренима, они даже попадают в официальные документы»

«ВВП в 100 миллирдов долларов – взятая с потолка и ничем необоснованная цифра. Лукашенко любит ставить задачи с круглыми цифрами – чтобы была путеводная звезда. Но бюджет должен все-таки стоять на земле.

Поэтому в финансовой программе и заложены более реальные темпы роста ВВП. Чтобы достичь $ 100 млрд нужно прирастать по 7-8% ежегодно. Но откуда такой рост возьмется, если в прошлом году еле выросли на 3%, а эксперты говорят, что в этом году и такого не будет», – объяснил доктор экономических наук Борис Желиба.

Он напомнил, что недавно озвучивались и другие впечатляющие круглые цифры по белорусской экономике. Вице-премьер Александр Турчин заявил, что ВВП в стране может и вовсе составлять $ 150 млрд. – если будет наложено эффективное управление на предприятиях-лидерах.

В подписанной Александром Лукашенко директиве №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» говорится, что к концу 2020 года должен быть обеспечен рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40%.

«Это же совершенно оторванные от земли данные. Любовь к круглым цифрам у нас неискоренима, они даже попадают в официальные документы», – отметил Борис Желиба.

«Инвестиций нет и, похоже, не придвидится»

Экономист Лев Марголин отметил:

«Данные в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета означают только одно: Лукашенко и правительство живут в разных экономических категориях, параллельных мирах».

Темпы роста в 2,1-2,8% экономист считает не соответствующим потребностям по развитию экономики.

«Но инвестиций нет и, похоже, не предвидится. Я не считаю инвестициями то, что государство забирает у одних предприятий и вкладывает в другие по своему усмотрению. Инвестиции должны быть частные и преимущественно зарубежные», – сказал Лев Марголин.

Почему внутренние инвестиции не выручат?

«Не потому что наши деньги хуже, а потому что инвестиции должны приносить с собой современные технологии и продукты, а также заранее заложенные рынки сбыта. Всего этого не может быть, когда инвестиции внутренние. Но даже внутренних у нас, как видно, в достаточной степени нет. А если нет инвестиций – значит, нет роста», – сказал Лев Марголин.

В правительстве много говорят о значительном росте малого и среднего бизнеса, который мог бы вытянуть белорусскую экономику. Есть ли перспективы в этом направлении?

«Малый бизнес в развитых странах может давать до 60% ВВП. Но ему нужно создать соответствующие экономические условия. Без инвестиций он также развиваться не может. Дайте ему кредиты под 2-3% годовых, дайте ему защиту от произвола – и он внесен свой вклад», – считает экономист.