Создатель интернета назвал главные опасности Сети 12.03.2019, 21:17

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Тим Бернерс-Ли к 30-летию создания интернета опубликовал открытое письмо.

Британский физик Тим Бернерс-Ли, являющийся одним из создателей интернета, опубликовал открытое письмо с предостережениями от злоупотребления возможностями глобальной Сети, передает РБК.

В своем письме, опубликованном на сайте организации World Wide Web Foundation, Бернерс-Ли отмечает, что глобальная сеть сделала удобнее жизнь людей, но при этом несет опасность злоупотребления ее возможностями.

«В то время как Сеть создала новые возможности, дала голос маргинальным группам и сделала нашу жизнь проще, она также дала новые возможности мошенникам, дала голос тем, кто сеет ненависть, и упростила возможность совершения преступлений», — пишет ученый. «Если мы откажемся от создания лучшего интернета сейчас, то не интернет потеряет нас, а мы потеряем интернет», — считает он.

Главными опасностями, которые сегодня исходят от интернета и которые нужно решить, Бернерс-Ли назвал:

умышленные действия, такие как хакерские атаки, спонсируемые государствами и преступное поведение в интернете;

платформы, создающие порочные стимулы, поощряющие кликбейт и распространение дезинформации;

непредвиденные негативные последствия от платформ, создаваемых с благими целями, такие как снижение культуры при онлайн-общении;

Создатель интернет призвал решать эти проблемы созданием новых законов, менять стимулы для пользователей Сети, а также пересматривать существующие платформы или возможно создавать новые.

«Вы не можете просто обвинить одно правительство, одну социальную сеть или человеческую душу. Упрощенный подход рискует истощить нашу энергию, поскольку мы боремся с симптомами этих проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на их первопричинах. Чтобы сделать это правильно, нам нужно объединиться в глобальное веб-сообщество», — призывает Бернерс-Ли.

В 1989 году Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), совместно с Робертом Кайо предложил и реализовал проект, известный как World Wide Web (WWW) для обмена данными внутри института. Первый веб-сайт появился в CERN в 1990 году.