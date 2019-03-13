Совфед России одобрил закон о «фейковых новостях» 7 13.03.2019, 15:01

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Фото: РИА Новости / Максим Блинов

За принятие скандального документа высказались 149 «сенаторов».

Совет Федерации одобрил законопроект, в котором предусмотрены порядок блокировки ресурсов за распространение фейковых новостей и меры наказания. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа высказались 149 сенаторов, против проголосовали трое, столько же — воздержались.

Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении 7 марта. Согласно тексту документа, наказание за распространение недостоверной информации предусмотрено в случае, если искажение фактов может нанести или нанесло угрозу обществу. В частности, речь идет о возможном вреде здоровью и жизни людей, а также о влиянии на работу ключевых инфраструктур.

За публикацию и распространение фейковых новостей в законопроекте предусмотрены штрафы: для физических лиц они составляют от 30 до 400 рублей в зависимости от тяжести нанесенного ущерба. Максимальный штраф для юридических лиц достигает 1,5 миллиона рублей.

За распространением недостоверной информации в интернет-СМИ будет следить Генпрокуратура. В случае обнаружения опубликованного «фейка» направляется запрос на блокировку издания в Роскомнадзор. Требование удалить «фейк» должно быть исполнено «немедленно», в противном случае ресурсам будет грозить блокировка.

Тексты законопроектов критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, что их принятие ограничивает свободу слова, и на неясность критериев отнесения той или иной информации к разряду "фейковой". На стадии разработки документы получали негативные отзывы от ряда государственных ведомств. 11 марта законопроекты призвал отклонить президентский совет Совет по правам человека.

Во вторник российские писатели, литераторы и журналисты из объединений Ассоциация "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб выступили против законопроектов. В заявлении, опубликованном на сайте Colta.ru, они назвали принятие законов "установлением в стране режима прямой цензуры".

Напомним, что 10 марта в Москве прошел массовый митинг за свободный интернет в РФ.