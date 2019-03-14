Белорусские зарплаты: история, которую не покажут по БТ 14.03.2019, 9:29

Анеля Камбалова

Фото: facebook

Откровенный рассказ жительницы Барановичей.

Всем нам известен анекдот «хочу жить в Беларуси, которую показывают по БТ». Действительно, пропагандисты из госСМИ замалчивают истории из жизни простых белорусов. Среди сказок о «средней зарплате по $500» нет места рассказам о нищенских пенсиях, работе за еду, трудовой эмиграции, которая стала белоруской реальностью.

Жительница Барановичей Анеля Камбалова рассказала сайту Сharter97.org историю, которую точно не покажут по БТ.

- У меня была хорошая работа в Барановичах, я работала в минской фирме, занимающейся продажей подшипников. Но затем на работу пришел штраф за участие в акции «Народны сход» в 2011 году. Мне просто сказали, что политика и работа несовместимы. Пришлось уволиться

Так как я неплохо зарабатывала, то желания идти на худшую работу не было. Одно время я перебивалась какими-то временными подработками и культурными проектами, но все это закончилось.

Начались поиски работы. Оказалось, что в моем возрасте не так просто трудоустроиться. Зачастую меня просто не хотели никуда брать именно по этой причине. Можно сказать, что я столкнулась с возрастной дискриминацией.

Да и что уж кривить душой, зарплаты у нас низкие. Ну не интересно мне работать за $100. Заплатил за квартиру, за свет, воду - и денег нет. Вот такие в нашей стране зарплаты.

- Какой выход вы нашли из сложившейся ситуации?

- Я решила, что лучше буду выезажть в Польшу на полгода и работать там, чем перебиваться за копейки в Беларуси. Также я занимаюсь ремесленной деятельностью, получаю небольшой доход от этого хобби. Но вы сами прекрасно понимаете, что сегодня люди большее внимание обращают на первостепенные нуждны и потребности, чем на белорусские сувениры. Возможно, если заниматься рекламой, то можно как-то прожить, занимаясь своим делом. Но в маленьком городе это практически невозможно.

- Как отличаются заработки в Польше и Беларуси?

- Это просто невозможно сравнивать. Небо и земля. В Польше человек без образования, без навыков, обычная уборщица, зарабатывает не только на какие-то бытовые нужды, но может себе позволить, к примеру, отдых на море.

У нас заработок $500 cчитается пределом мечтаний, а в Польше неквалифицированные работники больше получают. Если человек прилежно работает - к нему сразу другое отношение. Это сказывается и на заработке.

Несмотря на то, что я работаю за границей 180 дней, этих денег хватает, чтобы жить в Беларуси следующие полгода. Даже на подарки для детей деньги остаются.

Польша предоставляет различные возможности для легализации иностранных работников. Все для того, чтобы люди не чувствовали себя рабами системы.

Ведь низкие заработки в нашей стране - только одна сторона медали. В Беларуси всех заставляют выписывать государственную прессу, всячески стараются контролировать разговоры. Это стиль управления наших властей. Мне рассказывали случай, когда человек пришел на работу с газетой «Народная воля» и начальство сразу же начало задавать глупые вопросы: «А что это у вас там, что вы там читаете». Получается, что белорусские власти боятся даже газет. Государство пытается не только залезть в карманы белорусов, но и в головы. Контролировать мысли, поступки людей. Вы же сами писали о случае, когда у учащихся требовали пароли от их аккаунтов в социальных сетях. Я как мать никогда не требовала от своих детей пароли от ноутбука и телефона. У людей должно быть личное пространство. Это просто унизительно.

- Какие настроения у людей в регионах?

- Достаточно постоять на автобусной остановке и сразу станет ясно, что думают люди. Простой человек чувствует себя обманутым, он очень зол на власть. Люди крутятся как могут: у кого-то есть свой огород, кому-то помогают бабушки и дедушки. О пенсиях я вообще молчу. Сегодня хорошие пенсии получают только военные и милиционеры.

В декабре власти рапортовали о том, что достигнута cредняя заработная плата в $500. Хочу вам сказать, что я в Барановичах никого не знаю, кто зарабатывал бы такие деньги. Да, есть частные предприниматели, но на государственной работе таких денег не получишь.

Если говорить о зарплатах, то в Барановичах люди получают $150. И это считается хорошим заработком. Особенно тяжело молодым специалистам. Если опытным работникам накидывают какие-то копейки за стаж, то молодые не могут на это рассчитывать.

Среди моих знакомых очень многие ищут счастья за рубежом. Если раньше ездили на работу в Россию, то сегодня выбирают страны ЕС. В основном - Польшу. Есть знакомые, которые ездят на заработки в Украину.

Властям нужно серьезно задуматься, ведь Беларусь превращается в страну пенсионеров. Все чаще молодые люди уезжают из страны. Когда люди голосуют ногами - это тревожный звоночек для всего нашего правительства.

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