Трое строителей при помощи профсоюза РЭП отсудили у ИП более 3600 рублей 2 14.03.2019, 10:57

Независимый профсоюз одержал очередную победу.

Трое жителей Минска: Николай Ковалев, Владимир Синицкий, Андрей Тарасевич обратились в суд Фрунзенского района столицы с иском к индивидуальному предпринимателю Артему Макаревичу, пишет praca-by.info.

С конца октября по конец ноября 2018 года они устанавливали подвесные потолки в клинике «Новое зрение».

Предприниматель обязался за установку 154 кв.м. подвесных потолков заплатить по 1060 рублей каждому – в сумме 3180 рублей на троих.

Однако за работу не заплатил, после чего рабочие обратились в профсоюз РЭП за защитой своих прав.

Судья Ирина Залуцкая полностью удовлетворила иск к индивидуальному предпринимателю Артему Макаревичу. Интересы минчан в суде представлял правовой инспектор труда профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Судья взыскала в пользу каждого истца по 1220 рублей 59 копеек.

Ответчик Артем Макаревич в суд не явился, написал заявление с просьбой рассматривать дело в его отсутствие; адвокат также не явился на судебное заседание.

- Суд вынес справедливое решение, которое через 25 дней вступит в законную силу. И будет принудительно исполнено, - рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП. - Как говорят, скупой платит дважды: 22 февраля, на момент предварительного заседания, ИП уже заплатил адвокату 450 рублей, помимо которых ему придется выплатить вознаграждение своим бывшим работникам.

А строителям еще раз хочется напомнить: чтобы не попадать впросак, заключайте договоры, в котором оговаривайте полную стоимость выполненных работ, порядок расчета, указывайте перечень выполняемых работ и расценки. Тогда подобные ситуации будут решаться проще и быстрее.