На месте неповторимого еврейского квартала в Гродно хотят построить бетонную банальщину 14.03.2019, 11:32

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Чем был уникален гродненский Школьный двор?

Недавно в Гродно началась реконструкция исторического здания на месте бывшего еврейского квартала по адресу Большая Троицкая, 47. В результате «реконструкции» здание будет увеличено почти в десять раз, а в историческом центре города вырастет очередная бетонная громадина, пишет nn.by.

Самым непоправимым в этой ситуации станет то, что во время строительных работ будет уничтожен огромный пласт культурного слоя XII—XIX вв. (в древности здесь находился детинец) вместе с фундаментами семи каменных строений середины XIX — начала XX веков. Вероятно, самым ценным зданием среди них была молельня цеха мясников. Это был один из семи еврейских храмов Школьного двора. Как журналистам удалось установить, пять из этих храмов были построены (в некоторых случаях перестроены) одним архитектором и представляли собой единый архитектурный комплекс, аналогов которому на территории нашей страны просто не было!

Синагога мясников, синагога отставных солдат, хоральная синагога… Еврейские храмы Школьного двора формировали единый комплекс, аналогов которому на территории нашей страны не существовало.

Что такое Школьный двор?

Школьными дворами в нашем крае издавна называли городские еврейские кварталы, где обычно рядом с главной синагогой компактно располагались молельни, или «школы». Чаще всего под этим названием понимались отдельные здания или их помещения, где евреи совместно молились. В городах существовали даже специальные молельни для отдельных ремесленных объединений или профессий: кучеров, мясников, водовозов, портных, стекольщиков, пильщиков, подмастерьев и даже отставных солдат.

Чем был уникален гродненский Школьный двор?

Еврейский квартал в Гродно начал формироваться в XVI в. в районе Великой хоральной синагоги, здание которой в измененном виде сохранилось и ныне. В настоящее время храм считается одним из старейших действующих синагог в Европе!

Главная синагога и Школьный двор. Фото начала ХХ в.

До первой половины XIX в. гродненский Школьный двор был районом хаотической деревянной застройки между улицами Кривой и Школьной Еврейской, где из-за высокой плотности населения часто случались пожары. Наиболее сильный пожар произошел в 1837 г., когда сгорело несколько десятков домов. На месте уничтоженных пожаром домов в 1838 г. губернские власти решили создать торговую площадь, которая на протяжении XIX—XX веков называлось «Школьный двор», «Рыбная площадь», а потом «Мясной рынок». Здесь было много деревянных лавочек, где обычно торговали мясными продуктами и хлебом.

Во время следующего большого пожара, который произошел летом 1899 года, Школьный двор выгорел почти дотла. Огнем были уничтожены фактически все молельни и приют для больных, а также сильно повреждено здание синагоги. Восстановление квартала стало чрезвычайно важным делом для всей еврейской общины города. Синагогу, приют, а также три религиозные школы было решено отстроить комплексно. Для этой цели был привлечен самый модный на то время в городе архитектор Моисей Зельманович Любич, который уже успел построить в Гродно как минимум три религиозные школы, среди которых — здание школы цеха мясников возле главной синагоги.

Школьный двор. Фотография межвоенного времени. Из всех зданий, которые мы видим на переднем плане, сохранилась лишь синагога.

Самый модный гродненский архитектор

Моисей Любич владел частной проектной конторой. Он был сыном члена городской управы Зельмана Любича и, по-видимому, имел хорошее образование и неплохие связи.

В течение нескольких лет по проекту Любича в новомодном мавританском стиле была перестроена главная синагога, здание школы хасидов и Кляуз, и с нуля возведены школы Хевра-Алших и мясников. На сооружение нового приюта для больных, по-видимому, не хватило денег. Главной художественной чертой, объединявшей этот комплекс из пяти еврейских храмов, являлось богатое декорирование наружных стен рустом и украшение окон наличниками, фланкирование фасадов квадратными башнями с килевидными завершениями.

Школа Хевра-Алших. Проектный план 1900 года. Автор М. Любич. По информации hrodna.life, «Хевре» или «хевра» в переводе — братство (объединение), «Алших» — вероятнее всего фамилия раввина (администратора, мецената) молитвенного дома.

11 Графическая реконструкция фасада религиозной школы цеха мясников (автор М. Любич), на месте которой будет возведен новый объем из стекла и бетона.

Оставшийся нереализованным проект приюта для больных.

Любич впервые проявил себя в качестве архитектора после того, как в результате весеннего пожара 1885 г. сгорела половина Гродно. Город отстраивался стремительно, и такие профессии, как архитекторы и строители, были одними из наиболее востребованных. Самыми заметными проектами М. Любича того времени являются дом купца Муравьева на Парадной площади, водонапорная башня и дом купцов Франков на Соборной улице. После реализации этих объектов архитектор приобрел известность. Клиентами Любича стали самые состоятельные жители Гродно.

Дом купца Муравьева на центральной площади — одно из самых заметных общественных зданий Гродно. Он также возведен по проекту Н. Любича.

О том, насколько уважаемым человеком был Моисей Любич, говорит то, что в 1891 г. городской голова Гродно обратился с просьбой к губернатору о присвоении Любичу почетного гражданства. Однако министерство юстиции не позволило этого сделать, ссылаясь на то, что Любич не соответствует требованиям положения о личном почетном гражданстве. Несмотря на отказ, архитектор активно участвовал в общественной жизни города: он являлся членом правления добровольного пожарного общества, а также членом общества по обеспечению неимущих дровами и вещами первой необходимости.

Что построят на территории бывшего Школьного двора?

До недавнего времени от бывшего Школьного двора, не считая синагоги и религиозной школы Кляуз, сохранился последний дом, прозванный в народе «кривым» из-за характерной выгнутой линии фасада. Он несколько лет пустовал и оказался на грани сноса. В 2017 году собственник — чайный дом «ЧайКоффский» — решил перестроить здание под гостиницу с пивоварней и офисами. В конце 2018 года на объекте начались подготовительные работы. Ни общественность, ни историки не имели возможности присутствовать на общественных слушаниях, возможно, слушаний просто не было. В таких секретных условиях началась реализация проекта. Первым делом строители разрушили «кривой дом», оставив только его фасадную стену.

Внешний вид новостроек. Своими размерами здание будет превосходить синагогу — архитектурную доминанту Школьного двора.

И только тогда, наконец, на заборе перед зданием был вывешен проектный план реконструкции. То, что было представлено там в виде рисунков, привело общественность в шок!

Внешний вид новостроек. Своими размерами здание будет превосходить синагогу — архитектурную доминанту Школьного двора.

Вместо типичной строения вскоре там вырастет железобетонно-стеклянная громадина, которая своими размерами будет превосходить здание главной синагоги. Фактически, своим объемом этот монстр «съест» половину территории бывшего Школьного двора и похоронит под собой фундаменты семи каменных строений конца XIX века, среди которых — одна из самых красивых религиозных школ (автор архитектор М. Лапин)!

И это притом что весь этот комплекс вырастет под самым боком синагоги — одной из самых ярких туристических достопримечательностей Гродно.

Здание гродненской Большой хоральной синагоги. В скором времени напротив нее вырастет новодел, превосходящий ее своими размерами.

К тому же, этот комплекс навсегда похоронит идею возрождения и регенерации Школьного двора. А в результате строительства при отсутствии археологических раскопок (а именно здесь в XII веке находился городской посад) на свалку будет вывезено несколько сотен кубометров ценнейшего для науки культурного слоя. Следует сказать, что в течение последних лет в городе фактически не велись полноценные археологические раскопки. Все строительные работы в центре проводятся под наблюдением археологов, которых направляет в Гродно Академия наук. Вся суть работы этих «археологов» заключается в фотофиксации культурного слоя и наблюдении за тем, как строительная техника роет котлованы и вывозит грунт за город. Понятно, что все артефакты в таких условиях не заметишь, и они попадают на городскую свалку. Неизвестно, сколько ценнейших артефактов мы потеряли в результате таких «археологических надзоров». Возможно, счет идет на тысячи.

Археологический надзор у стен синагоги, 2018 г. В результате прокладки коммуникаций были частично уничтожены фундаменты религиозной школы Хевра-Алших.

Выходит, власти ради невеликой для городского бюджета выгоды пошли навстречу инвестору, который уничтожит все надежды на перспективу. В идеале, на этой территории можно было бы провести плановые археологические раскопки и восстановить несохранившиеся молитвенные дома в комплексе с синагогой, что дало бы им несравнимо большие шансы стать одним из самых красивых мест города.