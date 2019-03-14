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Экс-конгрессмен от Техаса объявил об участии в выборах президента США

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  • 14.03.2019, 15:32
Бето О’Рурк
Фото: Getty Images

На решение политика повлияла его работа в техасском городе Эль-Пасо.

Бывший конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк официально объявил, что будет добиваться выдвижения на выборы президента США в 2020 году от Демократической партии.

Об этом заявил в интервью американскому журналу Vanity Fair.

"Вы, вероятно, понимаете, что я собираюсь баллотироваться? Это правда. Думаю, у меня это получится. Я хочу участвовать", - сказал О’Рурк.

По его словам, на решение выдвинуться кандидатом повлияла его работа в техасском городе Эль-Пасо. О'Рурк подчеркнул, что гордится сделанным в городе.

О'Рурк известен как представитель прогрессивных демократов, которые отличаются более центристскими и "левыми" взглядами.

До прихода в политику он занимался связанным с интернетом бизнесом, а также творчеством — писал песни, а в молодости играл в панк-группе.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил о планах участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.


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