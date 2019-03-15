закрыть
15 марта 2019, пятница, 8:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа

  • 15.03.2019, 8:05
Фото: ria.ru

ХАМАС проводит эвакуацию военных постов.

Армия Израиля нанесла ответный удар по террористическим целям в секторе Газа.

"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", - сообщает армия обороны Израиля в Twitter.

Как сообщает Haaretz, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который также является министром обороны, провел экстренную консультацию по вопросам безопасности в штабе армии в Тель-Авиве.

СМИ Газы сообщили, что ХАМАС начал эвакуацию военных постов.

Накануне вечером, 14 марта, террористическая группировка ХАМАС ударила по городу Тель-Авив в Израиле из ракет, в связи с чем в стране объявлена тревога. В сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве

По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена медицинская помощь.


популярное за неделю

Мнение

Весенние танцы в кремлевской ловушке
Весенние танцы в кремлевской ловушке Владимир Халип
Раб божий Путин отправится в «рай»
Раб божий Путин отправится в «рай» Андрей Пионтковский
Как рабы на галерах
Как рабы на галерах Константин Скуратович
Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип