Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа
- 15.03.2019, 8:05
ХАМАС проводит эвакуацию военных постов.
Армия Израиля нанесла ответный удар по террористическим целям в секторе Газа.
"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", - сообщает армия обороны Израиля в Twitter.
בשעה זו תוקף צה"ל מטרות טרור ברצועת עזה. פרטים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 марта 2019 г.
Как сообщает Haaretz, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который также является министром обороны, провел экстренную консультацию по вопросам безопасности в штабе армии в Тель-Авиве.
СМИ Газы сообщили, что ХАМАС начал эвакуацию военных постов.
Накануне вечером, 14 марта, террористическая группировка ХАМАС ударила по городу Тель-Авив в Израиле из ракет, в связи с чем в стране объявлена тревога. В сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве
По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена медицинская помощь.