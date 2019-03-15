Фотофакт: Американский пилот купил 70 бургеров для пассажиров своего рейса 2 15.03.2019, 10:39

Иллюстрационное фото

Пилот накормил обедом пассажиров, которые из-за задержки рейса не смогли вовремя вылететь из аэропорта.

Когда рейс Mesa Airlines задержался больше чем на два часа, его пилот Мэтью Хошор (Matthew Hoshor) сделал все возможное, чтобы облегчить ожидание пассажиров. В частности, купил для них обед в соседней бургерной, пишет «Вокруг света».

Один из пассажиров по имени Сэм Уокер (Sam Walker) рассказал эту историю в своем Тwitter, и пилот тут же стал местной знаменитостью.

По словам Уолкера, самолет вылетел в Хьюстон лишь спустя пять часов после запланированного времени отправления, так что перекус был очень кстати.

«Потрясающий капитан!» – написал Уолкер.

We’re currently 2.5 hours into a delay leaving Tulsa on @united and our Captain, Matthew just ordered every single person on the plane lunch from Fat Guys Burger Bar. Good people and customer service do still exist! #UA6329 pic.twitter.com/2raUykf4JT — Flier of things. (@samrwalker) 11 марта 2019 г.

Позже представители Mesa Airlines сообщили, что авиакомпания «гордится своей командой» и благодарна пассажирам за положительные отзывы.

В общей сложности Хошор купил 70 гамбургеров, чтобы накормить голодных пассажиров. Руководство авиакомпании уже пообещало вознаградить пилота за проявленную заботу о клиентах.

«Он действительно хороший парень, – говорит Джонатан Орнштейн (Jonathan Ornstein), исполнительный директор Mesa Airlines. – Мы очень гордимся им. То, что он старался изо всех сил, чтобы позаботиться о пассажирах… это действительно было жестом исключительного обслуживания клиентов».

Тем временем в кафе Fat Guy’s Burger Bar сказали, что это был их крупнейший заказ и первый, сделанный пилотом для своих пассажиров.