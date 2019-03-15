Венесуэла сократила добычу нефти до нового полувекового минимума 15.03.2019, 21:44

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Всего ОПЕК сократила добычу нефти до минимума за четыре года.

Страны ОПЕК продолжают сокращать добычу нефти в попытке поднять цены, чтобы сбалансировать свои госбюджеты, критически зависимые от экспорта сырья, пишет finanz.ru.

В феврале картель уменьшил производство еще на 240 тысяч баррелей в сутки, а его объем - 30,55 млн баррелей в день - стал минимальным за 4 года, сообщает Международное энергетическое агентство в ежемесячном докладе о состоянии рынка энергоносителей.

Заключив новую сделку с Россией с негласной целью поднять стоимость барреля до 80 долларов, ближневосточные нефтяные монархии второй месяц подряд перевыполняют обязательства: Саудовская Аравия по убрала с рынка 490 тысяч баррелей в день при квоте в 322 тысячи; Кувейт и ОАЭ - по 20 тысяч (на четверть больше квот).

Венесуэла потеряла еще 100 тысяч баррелей, сократив производство до нового полувекового минимума в 1,14 млн баррелей в сутки.

Другие крупные добытчки, тем временем, продолжают саботировать свои обязательства: Ирак выполнил лишь 50% от квоты, а Нигерия вместо сокращения добычи нарастила ее на 3%. Общий уровень исполнения сделки по картелю составил 94%.

Еще хуже обстоят дела у стран вне ОПЕК: Россия сократила добычу лишь на 36% от согласованного объема, а Азербайджан нарастил производство на 20 тысяч баррелей в день. Общий уровень исполнения едва превысил 50%.

Тем не менее, спрос на нефть в феврале оказался больше предложения, а запасы в мировых хранилищах сократились на 19 млн баррелей, следует из предварительной оценки МЭА.

Во втором квартале сезонный скачок спроса приведет к дефициту поставок в объеме около 0,5 млн баррелей в сутки, однако уже к концу года «вторая волна» сланцевой революции в США вернет рынок в состояние избытка.

Добыча нефти в США вырастет на 1,2 млн баррелей в день в текущем году, на столько же - в 2020-м и еще на 1,1 млн баррелей - в 2021-м.

В ближайшие 6 лет американские нефтяники добавят на рынок 4,1 млн баррелей новых ежедневных поставок, практически полностью покрывая новый спрос в мире и оставляя все меньше места для нефти из ОПЕК.

Чтобы избежать обрушения цен, картелю придется не просто продлить сделку ОПЕК+, но и дальше сокращать добычу: если в предыдущие два года спрос на нефть ОПЕК колебался около 32 млн баррелей в день, то в текущем сократился до 30,7 млн баррелей, а в следующем составит минимальные за 7 лет 30,1 млн баррелей в сутки, прогнозирует МЭА.