Как гомельчанка ставит на место «тунеядскую комиссию» 14 15.03.2019, 21:53

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Леонид Судаленко, Мария Тарасенко, Андрей Стрижак

Фото: RFE/RL

Жительница Гомеля намерена взыскать моральный ущерб с чиновников, которые записали ее в «тунеядцы».

В Гомеле начался первый в этом году суд по делу «тунеядцев». Домохозяйка Мария Тарасенко требует, чтобы с чиновников, которые зачислили ее в «тунеядцы», взыскали моральный ущерб - 1000 рублей, передает «Радыё Свабода».

Поддержать жительницу Гомеля пришли около сорока человек. Все желающие в зал не вместились, а большего помещения суд не дал.

Дело рассматривает судья Илья Свиридов. Юридическую поддержку в процессе оказывают правозащитники Андрей Стрижак и Леонид Судаленко.

После того, как 46-летняя гомельчанка узнала, что ее внесли в базу «не занятых в экономике», она обратилась в суд с гражданским иском против «комиссии по содействию занятости населения» Железнодорожного района Гомеля и комитета труда, занятости и социальной защиты облисполкома.

Суд по своей инициативе включил в число призванных (ответчиков) администрацию Железнодорожного района и финансовое управление города и области.

Мария Тарасенко сказала, что ее муж имеет постоянный доход, которого хватает на содержание семьи. Она считает, что «тунеядский» декрет нарушает ее конституционные права.

Ранее она просила чиновников исключить ее из базы, но те отказались, что принесло женщине моральные страдания - унижение, страх за будущее. Сообщение, что она «тунеядка», женщина получила в день своего рождения.

Правозащитник Леонид Судаленко попросил приобщить к делу квитанции оплаты мобильной связи, коммунальных услуг. Это, как и уплата косвенных налогов при покупке товаров и услуг, доказывает, что Мария Тарасенко занята в экономике, сказал Судаленко. Он считает, что государство дискредитирует гражданку.

Все призванные не признали требований иска Марии Тарасенко. Заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Куницкая отметила, что Марии Тарасенцы предложили обратиться в «комиссию по содействию в трудоустройстве», однако женщина этого не сделала.

Заведующая юридическим сектором администрации Железнодорожного района Ольга Леонова заявила, что требования необоснованны.

Суд объявит решение в понедельник, 18 марта.