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Мировые лидеры соболезнуют Новой Зеландии

  • 15.03.2019, 22:38

Трамп пообещал, что США поддержат Новую Зеландию всем, что могут сделать.

Лидеры многих стран мира выражают соболезнования и возмущение в связи с терактом в Новой Зеландии, где в городе Крайстчёрч 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях, передает «Радио Свобода».

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав произошедшее "ужасной бойней". Он добавил, что США поддержат Новую Зеландию всем, что могут сделать. Белый дом назвал теракт "злобным актом ненависти".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй от лица королевства выразила глубочайшие соболезнования. "Мои мысли с темы, кто пострадал от этого ужасающего акта насилия", – написала Мэй в своём аккаунте Twitter. Соболезнования выразила британская королева Елизавета Вторая, которая является и королевой Новой Зеландии.

Группы мусульман по всему миру осудили теракт в Крайстчерче, выступив с протестами. Акции протеста прошли перед пятничной молитвой в столице Бангладеш Дакке, в индийском городе Мумбае и пакистанском Карачи.

В Австралии и Великобритании приспущены флаги в память о погибших.

Одному из арестованных подозреваемых предъявлены обвинения в убийстве. Предположительно, это ультранационалист Брендон Таррант. Полиция задержала ещё троих, их подозревают в незаконном хранении оружия. Степень их причастности к нападениям выясняется. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.


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