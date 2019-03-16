В Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота оружия после теракта 16.03.2019, 13:08

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Главный подозреваемый в нападении приобрел оружие по лицензии, не требующей его регистрации.

Власти Новой Зеландии обещают ужесточить правила оборота огнестрельного оружия на территории страны после массового убийства в двух мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Одним из вопросов, которые предстоит решить властям, станет возможный запрет на модификации разрешенного к распространению оружия, приближающие его по характеристикам к штурмовым винтовкам военного образца. В правоохранительных органах считают, что при нападении использовалось оружие, подвергнувшееся такой модификации.

По мнению полиции, Брентон Таррант, который является главным подозреваем в нападении, приобрел оружие по лицензии, не требующей его регистрации. В прокуратуре Новой Зеландии, в свою очередь, заявили, что власти намерены запретить полуавтоматические винтовки.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.