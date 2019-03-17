Могерини: ЕС продолжит санкционное давление на РФ в связи с аннексией Крыма 17.03.2019, 16:55

Федерика Могерини

Аннексия Россией украинского Крыма остается прямым вызовом международной безопасности.

Европейский союз продолжит оказывать давление на Россию при помощи санкций в связи с аннексией РФ Крыма, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Ее заявление по поводу пятилетия оккупации украинского полуострова опубликовано 17 марта на сайте Европейского совета, передает gordonua.com.

Отмечается, что после пяти лет оккупации Крыма Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС осуждает аннексию Крыма и Севастополя, которая является нарушением международного права.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", – сказано в заявлении.

Могерини отметила, что Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию.

"Европейский союз сохраняет приверженность полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. Европейский союз вновь призывает все государства – члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Нарушения международного права со стороны России привели к опасному обострению напряженности в Керченском проливе и Азовском море. Неоправданное применение силы со стороны России в отношении Украины 25 ноября 2018 года – это напоминание о негативных последствиях неправомерной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", – заявила Могерини.

ЕС вновь призывает Россию незамедлительно и без предварительных условий освободить незаконно задержанных украинских моряков, корабли и оборудование.

"В период до освобождения Россия должна соблюдать их права на судебное представительство и на беспрепятственный доступ консульских работников, а также обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи раненым морякам", – продолжила Могерини.

Евросоюз осуждает строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, поскольку это представляет собой очередное нарушение украинского суверенитета.

"ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный, свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом. Незаконное ограничение судоходства отрицательно сказывается на экономике украинских портов в Азовском море и всего региона в целом", – сказано в заявлении.

Европейский союз также не признал и не признает проведение выборов Российской Федерацией в украинском Крыму.

"Растущая милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря. В нарушение международного гуманитарного права жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации. После неправомерной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями таких основных свобод, как свобода выражения мнений, свобода религии или убеждений, свобода ассоциации и право на мирные собрания", – продолжила Могерини.

Она призвала обеспечить беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций в Крым и Севастополь.

"Права крымских татар серьезно нарушены закрытием крымскотатарских СМИ, запретом деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследованием его лидеров и членов общины. ЕС ожидает, что Россия пересмотрит эти решения и прекратит оказывать давление на крымскотатарскую общину. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть гарантирована возможность поддерживать и развивать свою культуру, историко-культурные традиции, образование и идентичность. Кроме того, Россия должна предпринять меры по улучшению экологической ситуации, которая заметно ухудшилась после неправомерной аннексии", – сказано в заявлении.

Евросоюз также вновь призывает освободить политзаключенных – украинцев и крымских татар, а также всех, кто был осужден в Крыму в нарушение международного права.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово". Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их.