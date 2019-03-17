Почему БАТЭ не главный фаворит на чемпионство Дмитрий Филимонов, «Трибуна»

17.03.2019, 20:01

Брестское «Динамо» и «Шахтер» прямо сейчас являются прямыми конкурентами за чемпионство.

Тренерский штаб пошел на риск, выбрав поздний выход команды из отпуска, из-за этого пришлось форсировать подготовку на турецких сборах, чтобы сыграть в середине февраля, причем не с кем-нибудь, а с лондонским "Арсеналом". А евровесна у борисовской команды случается пока еще не так часто, как хотелось бы, чтобы к этому можно было привыкнуть. Да, с 1/16 финала Лиги Европы команда Алексея Баги в целом справились: не провалились, одержали победу над грандом в домашнем матче. Однако трудно представить, что ждет команду на старте нынешнего чемпионата. БАТЭ рискует провалиться если не в целом в сезоне, то по крайней мере в его стартовой части.

Не стоит забывать, что в БАТЭ случается очень часто эпидемия травм. Уже на данный момент с повреждениями несколько футболистов: Денис Щербицкий и Неманья Милич после ответной игры с «Арсеналом», Боян Дубайич после матча за Суперкубок РБ. Что мы имеем за три недели до старта чемпионата: в случае форс-мажора и нескольких травмированных исполнителей — играть чемпиону некем. Хочется верить словам Алексея Баги, что к первому туру команда будет в полной обойме.

Сейчас о том, что меня настораживает в трансферной политике клуба. Массовый отток лидеров - это первая проблема с которой пришлось столкнуться новому боссу БАТЭ. Уход Максима Володько, Дениса Полякова, Неманьи Милуновича серьёзно ослабил линию обороны клуба, так как эти игроки имели большой опыт выступления за клуб, они являлись лидерами на своих позициях. Если брать линию атаки, то она тоже потеряла ведущих игроков: Иванич – один из главных креативных и полезных игроков, Гордейчук, который хоть и долго лечился, но являлся важной атакующей единицей, Николай Сигневич, которого и критиковали за стиль игры и нестабильность, но свои мячи он забивал, некоторые из них являлись важными. Стоит отметить, что все игроки ушли на повышение, что еще раз подчёркивает их важность для бывшего клуба.

БАТЭ некачественно сработал на трансферном рынке, чтобы их быстро и полноценно заменить. Прежние годы Анатолий Капский формировал новый состав БАТЭ фактически уже в декабре. Сейчас можно уже говорить, что борисовчане с селекцией опоздали. Да, клуб пополнили несколько футболистов: Милич, Дубайич, Виллумссон, Бессмертный и Ходжаниязов. Но по некоторым у меня пока есть опасения: надеюсь увидеть такого же цепкого и настырного Милича на протяжении всего сезона, который порадовал своих болельщиков в играх с «Арсеналом». Однако статистика в Сербии настораживает, она, мягко говоря, слабая для форварда, дай бог, чтобы в БАТЭ его прорвало.

Бессмертный - молодой и неопытный парень, которому нужно ещё завоевать свое место в основном составе, вряд ли он усиление для Борисова прямо сейчас. Виллумссон – добротный футболист, визуально очень органично вписался в структуру новой команды. Посмотрим, удастся ли молодому футболисту быстро адаптироваться в новом чемпионате. Надеюсь, что дебютный гол придаст парню большей уверенности. Про подписание Ходжаниязова пока сложно что-то сказать, его уровень игры покажет только время. Если оценить трансферную компании борисовчан на данный момент, то она со знаком минус, нежели плюс.

В первых кубковых четвертьфиналах мы увидели игры лучшей четверки команд прошлого чемпионата. Победы одержали все, кроме чемпиона. Разумеется, что далеко идущие выводы делать рано, но стоит отметить, что «Ислочь» смотрелась куда интереснее, а отрезками и переигрывала коллектив из Борисова, поэтому интрига и конкуренция в чемпионате точно возросла. Теперь к конкурентам БАТЭ за медали можно отнести не только «Шахтер», брестское и минское «Динамо», а ещё коллективы из Витебска и Жодино. «Торпедо-БелАЗ» провел интересную трансферную селекцию, подписав хороших исполнителей по меркам нашего чемпионата. «Витебск» показал себя в сезоне-2018 интересной командой, думаю, команда Ясинского хочет доказать, что это была не случайность.

«Динамо Брест» и «Шахтер» имеют качественный подбор игроков на каждую позицию, стабильные финансовые условия, можно сказать, что прямо сейчас это прямые конкуренты за чемпионство. «Динамо Минск» хоть и будоражит новостями из своего стана, но своих позиций клуб не потеряет. Нынешний сезон особенный, потому что Борисов его начнет впервые без Анатолия Анатольевича Капского. Это большой удар не только для клуба БАТЭ, но и всего белорусского футбола. Заменить самого эффективного менеджера страны очень непросто, но это пытается сделать сын Анатолия Капского Андрей. Любопытно будет посмотреть: решит ли клуб высокие задачи без своего харизматичного лидера и искреннего вдохновителя. Да, в клубе сохранился руководящий состав, который будет продолжать дело КАА, а справится ли он - покажет только время.

Дмитрий Филимонов, «Трибуна»