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Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой в случае своей победы на выборах

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  • 17.03.2019, 20:27
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Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обещает, что действующий глава государства Петр Порошенко и все его окружение будут отвечать перед законом за "зарабатывание на собственной армии во время войны" и за "тарифную вакханалию".

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на митинге в Чугуеве Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Тимошенко, первое, что она сделает как новый президент – "выполню обязательства, принимал президент Порошенко во время своей инаугурации: посажу за коррупцию трех его друзей", но "тремя друзьями не обойдется".

"Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности", – сказала Тимошенко.

Также Тимошенко обещает привлечь к ответственности виновных в "тарифной вакханалии".

Лидер "Батькивщины" добавила, что новая власть "выведет контрольные органы из-под влияния президента", а сделать это позволит новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме.

Юлия Тимошенко известна яркими предвыборными обещаниями. Так, недавно она заявила, что в случае победы на президентских выборах вернет сбережения вкладчиков Сбербанка СССР.


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