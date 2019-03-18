Polska The Times: С помощью Nord Stream 2 РФ будет контролировать воды Балтики 1 18.03.2019, 20:14

У Польши нет подводных лодок, чтобы наблюдать за действиями России в Балтийском море.

Издание Polska The Times (перевод - «Радио Польша») обращает внимание на то, что газопровод «Северный поток-2», к строительству которого последовательно стремиться Германия вопреки интересам других стран ЕС и реализует этот проект совместно с Россией, будет также служить в качестве инструмента для контроля со стороны России вод Балтики.

«Однако, создается впечатление, - читаем в газете – что Минобороны Польши намерено лишить наше государство единственного орудия, позволяющего этому воспрепятствовать».

Polska The Times пишет, что единственным орудием Польши для наблюдения за российскими действиями, связанными с трубопроводами на дне Балтийского моря, являются польские подводные лодки. К сожалению, отмечает издание, польский подводный флот находится в плачевной ситуации.

В распоряжении Военно-морского флота Польши есть всего лишь три подводных судна: два норвежские полувековой давности и одно 30-летней давности советского производства. Спасением и выходом из этой ситуации должна была стать программа «Orka», в рамках которой Польша должна была купить современные подводные лодки. Но эта покупка была заморожена в 2018 году, когда произошла смена на посту министра обороны, - пишет на своих страницах Polska The Times.