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Даля Грибаускайте раскритиковала «план-хулиган» по БелАЭС

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  • 19.03.2019, 10:52
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Даля Грибаускайте

Президент Литвы назвала предложение премьера антиконституционным.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила 17 марта, што предложение премьер-министра страны Саулюса Сквернялиса по БелАЭС является антиконституционным, сообщает Delfi.

«Конституция предусматривает, что решения принимает только президента, внешняя политика осуществляется совместно с правительством», – заявила Грибаускайте, отметив, что премьер не согласовывал свое предложение с правительством.

«Так что поскольку эта тема не согласовывалась, а это стратегическая внешнеполитическая цель, я считаю, что это антиконституционное действие», – считает литовский президент.

Литва не раз выступала против строительства Островецкой АЭС. В 2017 году Литва приняла закон, признающий БелАЭС угрозой национальной безопасности.

Как сообщал сайт Сharter97.org, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлоижил белорусским властям перевести Островецкую АЭС на газ.


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