Что известно об и.о. президента Казахстана? 15 19.03.2019, 18:05

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Касым-Жомарт Токаев

Временно исполняющим обязанности главы Казахстана стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Cайт nv.ua cобрал все, что известно о политике.

Образование и старт дипломатической карьеры

Касым-Жомарт Токаев получил образование в МГИМО МИД СССР.

По окончании вуза в 1975 году он поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.

В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте, а затем направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

Политическая карьера в Казахстане

В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, а через два года возглавил МИД страны. В 1999 году он занял пост премьер-министра Казахстана, на котором пробыл три года.

С 2002 по 2007 годы снова возглавлял МИД Казахстана, а затем был избран председателем Сената парламента.

В 2013 году его избрали на этот пост во второй раз.

Международная деятельность

В качестве министра иностранных дел Токаев играл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия. В 1996 году он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Нью-Йорке, а в 2005 - Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия (был подписан в Центральной Азии).

Токаев принимал участие в десяти сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, избирался Председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В качестве главы Сената парламента Казахстана в 2008 году был избран Вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о своем решении назначить Токаева заместителем генсека ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генсека ООН на конференции по разоружению.

Он также являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии.

Награды и ученая степень

Токаев награжден несколькими государственными наградами Республики Казахстан и других стран.

Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык. Политик имеет ученую степень доктора политических наук. Автор девяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений.

Напомним, 19 марта Назарбаев объявил, что покидает свой пост. Его временно заменит спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.