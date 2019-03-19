Что известно об и.о. президента Казахстана?15
- 19.03.2019, 18:05
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Временно исполняющим обязанности главы Казахстана стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.
Cайт nv.ua cобрал все, что известно о политике.
Образование и старт дипломатической карьеры
Касым-Жомарт Токаев получил образование в МГИМО МИД СССР.
По окончании вуза в 1975 году он поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.
В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте, а затем направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
Политическая карьера в Казахстане
В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, а через два года возглавил МИД страны. В 1999 году он занял пост премьер-министра Казахстана, на котором пробыл три года.
С 2002 по 2007 годы снова возглавлял МИД Казахстана, а затем был избран председателем Сената парламента.
В 2013 году его избрали на этот пост во второй раз.
Международная деятельность
В качестве министра иностранных дел Токаев играл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия. В 1996 году он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Нью-Йорке, а в 2005 - Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия (был подписан в Центральной Азии).
Токаев принимал участие в десяти сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, избирался Председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
В качестве главы Сената парламента Казахстана в 2008 году был избран Вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
В марте 2011 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о своем решении назначить Токаева заместителем генсека ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генсека ООН на конференции по разоружению.
Он также являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии.
Награды и ученая степень
Токаев награжден несколькими государственными наградами Республики Казахстан и других стран.
Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык. Политик имеет ученую степень доктора политических наук. Автор девяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений.
Напомним, 19 марта Назарбаев объявил, что покидает свой пост. Его временно заменит спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.