Большинство жителей развитых стран за увеличение налогов для богатых 19.03.2019, 19:14

Организация экономического сотрудничества и развития провела опрос среди жителей 21 страны.

Большинство жителей развитых индустриальных государств поддерживает увеличение налогов для богатых, передает DW.

Таков результат опроса, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 21 странах союза. Во всех 21 странах большинство опрошенных ответило положительнол на вопрос: "Стоит ли властям поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным?"

Средний уровень поддержки увеличения налогов для богатых, согласно опросу, составляет 68 процентов. В Германии эту идею поддерживает 77 процентов респондентов - больше только в Португалии и Греции (в обеих странах около 80 процентов).

Трое из четырех жителей Германии, согласно опросу, считают, что власти могли бы делать больше для укрепления экономической и социальной защищенности своих граждан. Кроме того, 44 процента согласны дополнительно отдавать 2 процента своего дохода для улучшения ситуации в пенсионной системе. Это на 6 процентов больше, нежели средний результат для всех стран, участвовавших в исследовании.