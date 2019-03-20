Кобринский учитель и маразм 9 Виктор Горбачев

20.03.2019, 9:17

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

21-й век на дворе!

Среди учебных заведений страны проходит конкурс. Семимильными шагами. Маразм не знает предела и границ. Шагает по всей стране. И все это после трагедии в Столбцах. Конкурс - на лучший маразм идиотов среди идиотов.

Кто быстрее прогнется и сделает больше запретных действий в своих учебных заведениях - тот и лидер в конкурсе. Тому и готово кресло выше в перспективе. Ибо. Ибо такие "лидеры" и такая преданность с маразмом всегда были в цене. И пошло-поехало. Кто турникет на входе поставит, кто домофонные двери с кодом. Кто паспортный режим для родителей введет. Ну, есть с кого пример брать. Таким мыслителям и "лидерам" и медалька с премией. Только успевай грудь подставлять и карман шире держать.

И вот из Кобрина пришло очередное конкурсное послание и сигнал. Кобринским учителям запретили пользоваться современными сотовыми телефонами. Приносить на работу можно лишь те модели, у которых нет камеры и выхода в интернет. А вдруг? А вдруг что тайно будет учителем записано и в интернет тут же передано? Так что - нельзя!

Быстро возвращаемся взад! К телефонам начала 21 века. И нечего жить по современным технологиям. Ату всех и все! И да, когда будите проводить школьные собрания родительские, то и у родителей на входе все телефоны стоит изымать. Это я так, идейку подкидываю. Вдруг и мне медалька за нее перепадет и карман мой уже расширен для звонкой монеты.

Нечего жить припеваючи и свободно! Ату вас. Макулатуру собирать! По квартирам ходить и выискивать «тунеядцев»! В комиссии избирательные результаты нужные писать! Место свое знать должны. А то, понимаешь ли, андроид, а еще, не дай-то Бог, и айфончик пожелаете?! Обнаглели совсем. И вообще. Надо в каждом классе журнал посещения туалетов завести. А че? Все должно быть под колпаком. Захотели пописать? Распишитесь.

А вообще-то, идиотизм полнейший. 21 век же на дворе! Уже давно есть часы со встроенной камерой, smart-ручки, которые позволяют все записывать и фоткать. Ну и? И это запрещать? Поймите, не получится остановить прогресс!

Господи, ты хоть чуть-чуть помоги нам. Подтолки эти спящие массы. Хоть чуть-чуть подтолки. Чтобы остановить широко шагающий этот маразм по стране. А дальше, мы уж как нить сами.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»