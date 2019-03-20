Истребители НАТО перехватили самолеты РФ у берегов Исландии

Истребители НАТО перехватили самолеты РФ у берегов Исландии1
- 20.03.2019, 12:31
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Ту-142 были замечены на восточной границе воздушного сектора страны.
В Исландии два истребителя Eurofighter Typhoon НАТО подняли по тревоге из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142.
Об этом сообщает исландское издание Morgunbladid.
Истребители Военно-воздушных сил Италии вылетели с аэродрома Кефлавик. Сами же самолеты РФ были замечены на восточной границе воздушного сектора Исландии силами противовоздушной обороны.
По словам министра иностранных дел Исландии Гудлейгура Тора Тордарсона, итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса, у которых нет своей военной авиации.