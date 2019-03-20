Опрос: В Украине Зеленский лидирует в президентском рейтинге и выигрывает второй тур

Опрос: В Украине Зеленский лидирует в президентском рейтинге и выигрывает второй тур11
- 20.03.2019, 13:03
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Второе место занимает кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.
Шоумена Владимира Зеленского готовы поддерживать на президентских выборах 29,4% украинцев среди тех, кто определился и будет голосовать.
Таковы результаты опроса, проведенного центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, пишет Интерфакс-Украина.
Лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы поддержать 17,2% опрошенных, а нынешнего главу государства Петра Порошенко - 14,9% респондентов.
За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко готовы отдать свой голос 10,7% опрошенных, за кандидата от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрия Бойко – 10,4%.
Отмечается, что готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 82,5% опрошенных.
Что касается второго тура выборов, то Зеленский выигрывает его при любом сопернике.
В паре с Порошенко шоумен набирает 41,1%, тогда как нынешний глава государства – 18,2%.
В паре с Тимошенко Зеленский набирает 36,9% голосов, а лидер Батькивщины – 21,4%.
Если во втором туре в паре с Зеленским окажется Гриценко, то последний получит 25% голосов, в то время как шоумен – 36,1%.
Опрос был проведен с 11 по 18 марта. Было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет методом личного интервью.