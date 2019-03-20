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Горе сепаратиста

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  • Виталий Портников, «Крым. Реалии»
  • 20.03.2019, 13:18
  • 2,161
Виталий Портников

Судьба Юрия Мешкова – настоящая гримаса истории.

То, что глава российской власти аннексированного Крыма Сергей Аксенов посадил в тюрьму – пускай и на двое суток – первого президента АРК и организатора первой попытки отделения Крыма от Украины Юрия Мешкова – настоящая гримаса истории. Похоже, человек, бросивший политический вызов государству, гражданином которого он был, «классический шовинист» советского разлива, не может смириться с победой классического постсоветского конъюнктурщика, которому, видимо, было совершенно все равно, какому богу молиться: Януковичу, Путину, всем вместе – лишь бы власть и выгода. Если бы не российские войска, которые оккупировали Крым, Сергей Аксенов, наверное, сейчас был бы обычным депутатом Верховной Рады АРК, руководил маленькой партией и уверял бы, что место Крыма – в Украине. А Владимир Константинов вообще открывал бы в Симферополе памятник Небесной Сотне – и, допускаю, ни один мускул бы не дрогнул.

У Юрия Мешкова – другая политическая судьба. Он действительно победил на выборах президента АРК, действительно назначил главой своей администрации россиянина, действительно сформировал в Крыму правительство из москвичей, действительно ввел в Крыму московское время. Мешков действительно готовил отделение Крыма от Украины, он был настоящий сепаратист. Только вот за спиной у него не было «вежливых зеленых человечков». Даже если он и был на связи с российскими спецслужбами – понятно же, что чекисты были и среди его московских назначенцев – то он, в отличие от Аксенова и Константинова, рисковал. Рисковал политической карьерой, даже здоровьем, жизнью – но тем не менее действовал, потому что отличался от будущих руководителей «российского» Крыма убеждениями – пусть антиукраинскими, но убеждениями. А убежденному человеку, даже шовинисту, трудно смириться с тем, что в Крыму называют «триумфом жуликов».

Мы привыкли думать, что Мешков проиграл. Но на самом деле это не он проиграл, а Украина проиграла. Не Украина вернула себе почти уже утраченный в 1994 году Крым. Это Украину присоединили к Крыму, в котором уже был не нужен Мешков. А потом и к Донбассу.

Москва остановила всякую поддержку пророссийских сил в Крыму после победы на президентских выборах Леонида Кучмы. Я хорошо запомнил событие, состоявшееся в день, когда стало известно об этом успехе будущего архитектора украинской олигархии – прием посольства Франции в Украинском доме. Собрались все – и чиновники уходящего президента Леонида Кравчука, и окружение победителя. Будущий глава администрации президента Украины Дмитрий Табачник пришел в сопровождении главы администрации президента Крыма, россиянина Виктора Минина. Причем было понятно, кто именно играет в этой группе роль лидера.

Никакого смысла в российском Крыме для Ельцина и его окружения в этой новой ситуации «укрощения Украины» уже просто не было. Украинские спецслужбы получили возможность ликвидировать очаг сепаратизма и избавиться от Мешкова, а Крым, как оказалось, превратился в вотчину криминальных группировок и просто ждал своего часа. Удалось бы России проглотить Украину вместе с Крымом – и никто в Москве никогда и не вспомнил бы о «сакральности» полуострова. Стало не получаться – и Путин «откусил» Крым, не полагаясь на пророссийских политиков и активистов. Просто ввел войска.

Теперь бывший крымский президент недоумевает, как это личности с неоднозначным прошлым стали любимцами Кремля. То, что сама Россия – это такой большой Крым, управляемый такими же личностями с куда большими деньгами и ресурсами, кажется, до сих пор осталось тайной для Юрия Мешкова.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»


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