Польша стала одним из лидеров экономического роста в Европе 2 21.03.2019, 9:50

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Прогнозируется рост ВВП страны до 4%.

Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП в Польше. Прогноз на 2019 год увеличен с 3,8 процента до 4, а к 2020 году — с 3 до 3,5 процента, сообщает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что повышение прогноза роста показывает, что действия правительства эффективны, «и Польша ценится экспертами, которые рассматривают нас как одного из лидеров экономического роста в Европе».