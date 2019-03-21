Косинеров: Дело Полиенко — политическая свистопляска

Косинеров: Дело Полиенко — политическая свистопляска1
- 21.03.2019, 11:33
Экс-политзаключенного Дмитрия Полиенко отправили в изолятор временного содержания.
Вчера был задержан бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, a сегодня проходят следственные действия по его делу, пишет сайт palitviazni.info.
"Очевидная политическая свистопляска", - полагает соратник активиста, бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров.
Полиенко подозревают в «совершении преступления» по статье 339, ч.3 УК РБ ( "Особо злостное хулиганство"). У активиста изъяли всю технику (компьютер, мобильный телефон), литературу, листовки, наклейки и т.д.
"Видел Дмитрия, начинаются следственные действия: очные ставки и так далее, - сообщил Вячеслав Косинеров. - Руками показал, что его собираются "закрывать". Полный коридор вооруженных оперативников, один пытался за руку меня вывести, закрыли двери в здание... Очевидная политическая свистопляска в закрытом режиме".
По словам Косинерова, еду Дмитрию не разрешили передать.
"Человек сутки проведет без питания, - отмечает Вячеслав. - Лекарство не взяли также, сказали: будет плохо - сдадим в дежурку, там вызовут "скорую". Следующие трое суток Полиенко проведет в изоляторе временного содержания".