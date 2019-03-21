Белорусы собрали самую возрастную сборную Европы, чтобы выйти на топ-турнир 21.03.2019, 16:48

Фото: abff.by

Сегодня наши футболисты в 22:45 по белорусскому времени сыграют с голландцами.

Время страдать! Нет, ну как бы у нас одна футбольная сборная, другой не будет. И да, ее нужно любить, и все любят, несмотря ни на что, пишет журналист Никита Мелкозеров для onliner.by. Однако стоит понимать, что жребий квалификации был немилосерден к белорусам. В группе есть немцы, которые оконфузились на недавнем ЧМ в России, так что надо теперь рвать когти для реабилитации, а также голландцы, которые на тот ЧМ даже не попали, потом вроде как провели смену поколений и готовы делать вещи. В общем, сегодня в 22:45 в Роттердаме белорусы начинают очередной отбор на топ-турнир.

Вообще, играем мы в группе С. Помимо сборных Беларуси, Голландии и Германии, в ней выступают национальные команды Северной Ирландии и Эстонии — соперники вполне сносные.

Суть турнира следующая — 20 путевок разыграют через квалификацию. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Еще четыре попадут туда через стыковые плей-офф. Это уже интереснее.

В каждой лиге Лиги наций (тавтология, но такая терминология) разыгрывается по одной путевке на Евро. Свою группу в слабейшей лиге мы счастливо выиграли в прошлом году. Поэтому примем участие в стыковом турнире плей-офф из четырех команд. Все случится в марте 2020 года. Сперва полуфиналы (встретимся с грузинами) и финал (если выиграем, то выйдем на победителя пары Македония — Косово). Все пройдет в формате одиночных матчей.

В общем, Косово, Македония, Грузия — вполне по силам нашей сборной. Так что впервые с 2001-го Беларусь настолько близко к топ-турниру. Тогда судьба команды искреннего Эдуарда Малофеева решалась в последнем матче группового этапа. Надо было победить Уэльс и дождаться поражения Украины от Польши. Не случилось ни того, ни другого, а заодно и дебютного чемпионата мира в нашей истории.

В идеале, конечно, было бы не париться по поводу встреч с грузинами. Выйти на Евро через квалификацию и отдать свое место в стыковом турнире плей-офф Лиги наций Люксембургу, но снова-таки Голландия и Германия. Пока не верится.

Ну да ладно. Если наши удивят, порадуемся все вместе…

Про самую старую сборную на континенте. Информацию об этом распространил «Прессбол». Мол, составы всех участников евроотбора сформированы и озвучены. Возможны коррективы из-за повреждений, однако общую картину они существенно не изменят.

Итого вот десятка самых возрастных команд европейской квалификации.

1. Беларусь — 29,6

2. Андорра — 29,3

3. Литва — 28,9

4. Исландия — 28,8

5. Ирландия — 28,4

6. Кипр — 28,3

7—8. Болгария — 28,1

7—8. Словакия — 28,1

9. Швеция — 28,0

10. Эстония — 27,9

Кстати, в мире сборная Беларуси входит в топ-5 самых возрастных национальных команд. Значительный вклад в это вносит 37-летний Александр Павлович Глеб, который уже чуть менее «наше все», но футболиста сопоставимого уровня в стране при всем уважении к лидерам сборной Игорю Стасевичу, Антону Путило и другим не появилось.

— У многих сезон только начался, поэтому, считаю, все ребята в оптимальных кондициях. Будем выжимать максимум, — передает слова Глеба сайт УЕФА. — Всегда тяжело, когда попадаются топовые команды. С соперниками по групповой стадии нам никогда не везло. Хоть бы раз попасть в группу, где играет сборная России, но всегда Франция, Испания, Голландия. Сейчас вот уже и Германия. Конечно, будет тяжело, но мы будем стараться меньше ошибаться. Может, получится сыграть на контратаках и реализовать «стандарты».

У голландцев новая почти что юная команда, часть которой недавно прибила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в 1/8 Лиги чемпионов в составе «Аякса». В общем, будет непросто. В принципе, просто никогда и не было. За восемь предыдущих матчей белорусы победили только дважды. И да, оба раза это было легендарно.

В 1996-м гол Сергея Герасимца обеспечил минимальную победу на стареньком «Динамо» 1:0.

В 2007-м «Динамо» стал еще более стареньким. Сборную только-только начал тренировать немец Бернд Штанге, при котором она успела проиграть в Гомеле Люксембургу. Но матч с довольно топовыми голландцами, пусть и приехавшими в РБ с решенными турнирными задачами, завершился со счетом 2:1 в белорусскую пользу. Над Минском стоял туман, забивали Виталий Булыга и Владимир Корытько.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Фейеноорд» и начнется в 22:45 по белорусскому времени. Футбик в прямом эфире забесплатно покажет телеканал «Беларусь 5».

24 марта белорусы сыграют в Белфасте с ребятами из Северной Ирландии. Последний матч отбора тоже будет выездным и пройдет 15 ноября в Германии.