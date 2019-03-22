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Турчинов поддержал Порошенко на выборах президента Украины

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  • 22.03.2019, 11:05
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Александр Турчинов

Секретарь СНБО считает, что «действующий президент - самый подготовленный из кандидатов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке Петра Порошенко на выборах президента 31 марта.

Как передает censor.net, об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".

"Я считаю, что на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко - наиболее подготовленный кандидат", - ответил Турчинов на вопрос о том, кого он поддерживает на выборах Президента.

При этом секретарь СНБО сообщил, что с Юлией Тимошенко не общается с 2014 года.

Кроме того, Турчинов сказал, что позитивно относится к Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что длительное время работал в городе Кривой Рог, откуда родом артист.

Также секретарь СНБО отметил, что не намерен участвовать в парламентских выборах осенью текущего года.


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