Турчинов поддержал Порошенко на выборах президента Украины

Турчинов поддержал Порошенко на выборах президента Украины12
- 22.03.2019, 11:05
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Секретарь СНБО считает, что «действующий президент - самый подготовленный из кандидатов».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке Петра Порошенко на выборах президента 31 марта.
Как передает censor.net, об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".
"Я считаю, что на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко - наиболее подготовленный кандидат", - ответил Турчинов на вопрос о том, кого он поддерживает на выборах Президента.
При этом секретарь СНБО сообщил, что с Юлией Тимошенко не общается с 2014 года.
Кроме того, Турчинов сказал, что позитивно относится к Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что длительное время работал в городе Кривой Рог, откуда родом артист.
Также секретарь СНБО отметил, что не намерен участвовать в парламентских выборах осенью текущего года.