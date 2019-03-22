Виталий Гурков: Я в принципе не могу поддерживать власть 5 22.03.2019, 16:22

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Виталий Гурков

Фото: charter97.org

«Народный чемпион» заявил, что он поддерживает свободу.

Белорусский боксер Виталий Гурков рассказал о своем отношении к власти, пишет «Трибуна».

— Вы никогда не отвечали на этот вопрос напрямую: вы поддерживаете нынешнюю власть в Беларуси?

— Я в принципе не могу поддерживать власть.

— Это как?

— Какая бы ни была власть, у меня всегда будут к ней претензии. К любой власти. Я с детства не очень хороший мальчик, бунтарь. Я очень люблю свободу. Для меня слово «власть» немножко где-то около со словом «насилие», «угнетение». Я поддерживаю свободу, я не поддерживаю власть.