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В воскресенье в Беларуси будет до +11 градусов

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  • 23.03.2019, 16:33

Ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.

В ближайшие сутки, 24 марта, в Беларуси ожидается погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, которые ночью и утром пройдут во многих районах страны. Днем кратковременные осадки прогнозируются только на юго-востоке.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный: ночью — умеренный, днем — порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, на юго-востоке — от нуля до минус 3, днем будет 5-11 со знаком плюс, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


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