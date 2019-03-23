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Гуаидо обсудил с военными вопрос смены власти в Венесуэле

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  • 23.03.2019, 17:33
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Фото: Bloomberg

По оценкам Гуаидо, от 80 до 85% военнослужащих «убеждены в необходимости перемен в Венесуэле.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью Reuters рассказал, что его сторонники обсуждали вопрос смены власти в стране с высокопоставленными военными. По оценкам Гуаидо, от 80 до 85% военнослужащих «убеждены в необходимости перемен в Венесуэле», передает РБК.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро утратил способность «финансировать политический шантаж» для удержания власти благодаря давлению со стороны иностранных государств. «Сработало дипломатическое давление, экономическое давление и давление на активы», - сказал Гуаидо.

Накануне Гуаидо сообщил, что его сторонники готовят операцию «Свобода» по захвату власти в Венесуэле. Поводом для проведения операции стало задержание руководителя аппарата лидера оппозиции Роберто Марреро.


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