Лига чемпионов: БГК уступил «Фленсбургу» в первом матче 1/8 финала
- 23.03.2019, 21:49
Ответный матч состоится 31 марта в Германии.
В первом матче 1/8 финала БГК имени Мешкова уступил немецкому "Фленсбургу" — 28:30, передает pressball.by.
БГК им. МЕШКОВА (Брест) — ФЛЕНСБУРГ (Германия) — 28:30 (14:14)
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (5), Бочко, Юринок (2), Потеко, Ивич (4), Шумак (1), Баранов (2/2), Горак (1), Разгор, Обранович (2), Сельвесюк, Джукич (2), Джорджич (6), Шилович (2).
ФЛЕНСБУРГ: Бурич, Бергеруд; Карлссон, Голла, Хальд (3), Гландорф (3), Сван (4), Ванне, Йеппссон, Йондал (2), Штайнхаузер, Захариассен (3), Йоханнессен (1), Готтфридссон (3), Лауге Шмидт (8), Ред (3).
Ответный матч состоится 31 марта в Германии. Начало — в 20.00.