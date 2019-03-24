Зеленский рассказал, что будет с украинскими олигархами после его победы 3 24.03.2019, 13:44

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Владимир Зеленский

Шоумен включил этот вопрос в свою программу на выборах президента Украины.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал свое видение перспектив олигархов в Украине после его победы на президентских выборах.

Об этом он сказал в интервью иностранным журналистам, сообщает facenews.ua.

«Во-первых, они никак не должны влиять на политические процессы, покупать партии – это криминал», — сказал он.

Кроме того, Зеленский считает, что нужно исключить влияние олигархов на медиа-рынок. «Однозначно – никакого влияния на медиаресурсы, на информационную атмосферу в стране. Да, они собственники каналов, но информационный блок не должен им подчиняться. Они должны быть портфельными инвесторами в телевидении», — указал он.

Наконец, Зеленский считает, что олигархи должны возвращать деньги в Украину. «Конечно же, нужно поднимать вопрос по поводу их средств, которые были выведены из нашей страны, чтобы эти деньги возвращались в Украину», — резюмировал он.