закрыть
24 марта 2019, воскресенье, 14:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Зеленский рассказал, что будет с украинскими олигархами после его победы

3
  • 24.03.2019, 13:44
  • 1,020
Владимир Зеленский

Шоумен включил этот вопрос в свою программу на выборах президента Украины.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал свое видение перспектив олигархов в Украине после его победы на президентских выборах.

Об этом он сказал в интервью иностранным журналистам, сообщает facenews.ua.

«Во-первых, они никак не должны влиять на политические процессы, покупать партии – это криминал», — сказал он.

Кроме того, Зеленский считает, что нужно исключить влияние олигархов на медиа-рынок. «Однозначно – никакого влияния на медиаресурсы, на информационную атмосферу в стране. Да, они собственники каналов, но информационный блок не должен им подчиняться. Они должны быть портфельными инвесторами в телевидении», — указал он.

Наконец, Зеленский считает, что олигархи должны возвращать деньги в Украину. «Конечно же, нужно поднимать вопрос по поводу их средств, которые были выведены из нашей страны, чтобы эти деньги возвращались в Украину», — резюмировал он.


популярное за неделю

Мнение

Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип
Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников