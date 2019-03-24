Как с легкостью уснуть за минуту 24.03.2019, 22:32

3,678

Этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться.

Для быстрого засыпания можно использовать древнеиндийские практики медитации, пишет medikforum.ru со ссылкой на сотрудника Гарвардского университета Эндрю Вейла. Специалист утверждает, что этот способ позволяет не прибегать к лекарствам и уснуть всего за минуту.

Что нужно делать?

1. Лечь в постель и принять удобную позу.

2. Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.

3. Остановить дыхание на семь секунд.

4. В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.