Житель Таиланда установил видеокамеру, чтобы узнать, что ночью делает его кошка 14 25.03.2019, 9:42

4,240

Камера зафиксировала интересные кадры.

Вы можете этого не знать, но кошки на самом деле ночные животные. Конечно, они стараются подстраиваться под своих хозяев, но в целом ночью им нравится заниматься своими кошачьими делами. И об этих ночных кошачьих похождениях захотелось узнать одному владельцу кошки из Бангкока, Таиланд. Именно для этого он установил камеру, чтобы запечатлеть проделки своего домашнего любимца, пока сам он спал. В результате ему удалось заснять довольно милые кадры, в которых его пушистый друг наблюдает за своим спящим владельцем, пишет bigpicture.ru.

Этот парень из Бангкока установил камеру, чтобы немного понаблюдать за своей кошкой ночью.

Пользователь Facebook по имени Lomphonten Lomphontan загрузил в тайскую группу Facebook «Клуб любителей кошек» («Cat Lovers Club») ночные снимки своей кошки, на которых она наблюдает за ним спящим. И как вы можете видеть, ему удалось сделать несколько довольно четких и смешных кадров.

Из истории известно, что кошки являются потомками африканской дикой кошки — в основном ведущего ночной образ жизни животного. После же их приручения, они стали все больше днем бодрствовать, однако невзирая на это большинство кошек все равно будут как минимум дважды за ночь пробуждаться … именно это можно увидеть на сделанных тайцем фотоснимках.

Отметим, что этот пользователь Facebook не единственный кому стало интересно, что ночью делают кошки. Исследователи из Университета Джорджии установили маленькие камеры на 55 кошках в Атланте, после чего они изучали их поведение в течение более 37 часов. В итоге исследование показало, что, как и их предки, 44% уличных кошек охотились на других диких животных, 85% этих вылазок припадали на теплое время года.

Независимо от того, находятся они в помещении или на улице, вы, наверное, слышали, как кошки ночью кричат. Этот шум может быть вызван рядом причин: старостью, стрессом, проблемами со здоровьем или просто скукой (это случается особенно у домашних кошек, которые чаще ведут пассивный образ жизни, отчего у них сохраняется много нерастраченной энергии).

Если ваша кошка мешает вам ночью спать, тогда, во-первых, постарайтесь ее перед сном вымотать играми, или, во-вторых, просто накормите ее, что также ее расслабит и поможет ей уснуть.

Важно отметить, что как бы ваша кошка вас не любила, она запросто может непреднамеренно вас ночью травмировать, поэтому, если подобное уже происходило, лучше перед сном оставить ее за пределами спальни.