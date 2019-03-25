Мэй провела срочное совещание из-за возможного «заговора» в правительстве 25.03.2019, 11:05

Тереза Мэй

В загородной резиденции премьер-министра собрались сторонники как «жесткого», так и «мягкого» вариантов выхода из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала срочное кризисное совещание членов правящей Консервативной партии в загородной резиденции Чекерс из-за сообщений средств массовой информации о масштабном “заговоре в правительстве”, целью которого является ее уход с поста премьер-министра, сообщает Sky News.

В совещании принимали участие министры и депутаты правительства – фактический заместитель Мэй – Дэвид Лидингтон, министр окружающей среды Майкл Гов, министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, депутат Джулиан Льюис и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Крыло сторонников “жесткого варианта” Brexit (выход из Европейского союза без соглашения) представляли бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, депутаты Иен Дункан Смит, Джейкоб Рис-Могг и Дамиан Грин, давний и последовательный союзник Мэй.

Результаты совещания пока неизвестны.

24 марта газета The Sunday Times сообщила, что в правительстве Великобритании возник масштабный сговор, целью которого является отставка премьер-министра Мэй. Один из источников заявил, что для Мэй "близок конец" и премьер уйдет в отставку через 10 дней.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. 25 ноября 2018 года на саммите Евросоюза одобрили соглашение по Brexit. Дату назначили на 29 марта 2019 года, однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

13 марта Палата общин проголосовала против выхода из Евросоюза без соглашения, отказавшись от схемы, когда обе стороны решают спорные вопросы по мере их возникновения.

20 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке Brexit до 30 июня. Брюссель согласился предоставить отсрочку только до 22 мая, если британский парламент поддержит сделку. В противном случае отсрочку предоставят до 12 апреля.