Три урока БНР-101 Телеграм-канал «Баста»

25.03.2019, 11:21

Жизнь год за годом предлагает изучить эти простые уроки и не повторять ошибок.

Не верь.

Те, кто украли у народа уже 25 лет жизни, понимают только единственный вариант договориться - по праву сильного. Они врут всегда - такой стиль поведения. Только тогда, когда власти чувствуют нашу силу, можно рассчитывать на их договороспособность. При любых других вариантах они обманут. Так представляют свою «силу» гопник и мелкий мошенник - когда обмануть, «кинуть лоха». Для бандитской власти - это вполне естественно.

Не бойся.

Страх - лучшее оружие врага. Он останавливает не только действие, но и мысль, и перо, и слова. Власти культивируют этот страх, чтобы прикрыть свою трусость, чтобы мы забыли, как Лукашенко прятался в подвале во время наших демонстраций и шествий. Чтобы не вспоминали, как дрожал проспект Независимости от наших шагов и лозунгов. Чтобы утратили веру в себе и свои силы.

Не проси.

Просить можно только у тех, кто имеет право давать разрешение, управлять и распоряжаться. Признавать это право за ними - придавать им легитимность. Соглашаться, что мы живем с их ласки. Это только укрепляет их ощущение безнаказанности и отдаляет время освобождения.

Жизнь год за годом предлагает изучить эти простые уроки и не повторять ошибок. Это касается и уличных акций, и - более широко - стратегии наших действий.

С праздником! Время изучить уроки.

Телеграм-канал «Баста»