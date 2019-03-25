Власти предложили перенять российский опыт «общественного контроля» за интернетом 17 25.03.2019, 12:09

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В Беларуси создадут «Лигу безопасного интернета»?

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась в интервью tut.by заявил, что Беларуси нужно перенимать российский опыт общественного контроля за интернетом:

«Можно обратиться к опыту той же России, там есть добровольное общественное объединение. Да, оно патронируется государством и взаимодействует с госорганами — но тысячи людей на волонтерских началах в свое свободное время мониторят интернет с тем, чтобы обнаружить там запрещенную информацию. Например, пропаганду насилия, порнографию, наркотики. Они выявляют все это и направляют в соответствующие органы», — рассказал глава Совбеза.

Зась заявил, что в Беларуси есть немало людей, готовых помогать власти следить за информацией в интернете и делать наше информационное пространство безопасным.

Если говорить «российском опыте», то в РФ существует «Лиге безопасного интернета». Эта организация занимается «искоренением опасного контента путем самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка и рядовых пользователей».

Организация инициировала создания Единого реестра запрещенных сайтов РФ, а ее деятельность можно назвать цензурированием информации в интернете с помощью «православных IT-специалистов».