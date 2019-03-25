ЧП в Печах: из воинской части сбежал 18-летний солдат 25.03.2019, 15:20

Солдат сбежал из части еще 19 марта.

Об этом onliner.by сообщили в Министерстве обороны. На данный момент поиски не дали результатов. Ни родственники, ни родители молодого человека ничего не знают о его местонахождении. В отношении парня сейчас возбуждено уголовное дело за самоволку.

О том, что из части сбежал солдат, сообщил Telegram-канал Neхта. По информации канала, из части сбежал Александр Невмержицкий, ему 18 лет, он живет в Лельчицком районе. Совсем недавно парень приезжал домой в увольнение за отличия по службе — 23 февраля и 8 марта.

Информацию о том, что из воинской части в Печах сбежал солдат, подтвердили и в Министерстве обороны.

— 19 марта молодой человек 2000 года рождения ушел в самовольную отлучку, — рассказал Onliner официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров. — Поиски не дали результата. В соответствии с законодательством через двое суток командир воинской части возбудил уголовное дело по 445-й статье Уголовного кодекса «Самовольное оставление части или места службы».

— Самовольная отлучка как таковая не является уголовным преступлением, — объяснил Владимир Макаров. — Все зависит от срока, уголовное дело возбуждается в случае, если прошло свыше двух суток.

Согласно части первой статьи 445, если солдат самовольно отлучается из части или места службы на срок от 2 до 10 суток, то ему грозит арест. На срок от 10 суток до месяца — ограничения по военной службе на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет. Свыше месяца — до 5 лет лишения свободы.

— Поиски продолжаются и будут продолжаться всеми органами, уполномоченными на это, — заключили в Министерстве обороны.